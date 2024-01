Kuehne, Nagel Aktie: Aufschrei, garantiert!

Kuehne + Nagel wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 21,23 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 33,51 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und aufgrund fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Kuehne + Nagel mit 5,39 Prozent etwas unter dem Branchendurchschnitt von 5,84 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 51,54 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Kuehne + Nagel in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.