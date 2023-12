Kuehne, Nagel Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Aktienkurs von Kuehne + Nagel hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 17,72 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Marine"-Branche im Durchschnitt nur um 7,71 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Kuehne + Nagel im Branchenvergleich eine Outperformance von +10,02 Prozent erzielt hat. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 5,01 Prozent, was Kuehne + Nagel um 12,71 Prozent über diesem Durchschnittswert positioniert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Kuehne + Nagel im Vergleich zur Marine-Branche eine Dividendenrendite von 5,39 % aus, was 0,42 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,81 % ist. Dies führt zur Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kuehne + Nagel-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 261,12 CHF lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 286,6 CHF, was einer Differenz von +9,76 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Rahmen der Charttechnik wird der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, bei dem der letzte Schlusskurs (254,85 CHF) ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+12,46 Prozent Abweichung) liegt. Auch hier erhält die Kuehne + Nagel-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Kuehne + Nagel als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 18,72 insgesamt 17 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Marine" (22,5) liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie ebenfalls die Einstufung "Gut".