Kudelski Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Kudelski zeigt der RSI eine Ausprägung von 55,22, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,67, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Kudelski als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt bei 8,7, was insgesamt 77 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der bei 37,77 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Hinsichtlich der Dividende weist Kudelski im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,33 Prozentpunkte niedriger ist als der übliche Durchschnitt von 2,33 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von Kudelski im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um -50,1 Prozent liegt, was mehr als 74 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere Rendite der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt bei 17,01 Prozent, wobei Kudelski mit 67,11 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.