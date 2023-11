Kudan Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Kudan eingestellt waren. Es gab eine überwiegend positive Diskussion, ohne negative Äußerungen. An zwei Tagen wurde eine neutrale Einstellung der Anleger festgestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Kudan daher eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Kudan-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis "Schlecht"-Bewertungen erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1947,41 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1275 JPY deutlich darunter liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 1455,8 JPY, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit 1275 JPY darunter. Insgesamt erhält Kudan also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 73,47 Punkten, was darauf hindeutet, dass Kudan überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen, dass Kudan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Kudan-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.