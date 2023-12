Kudan Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Kudan von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt zeigt die Anleger-Stimmung daher ein positives Bild und wird als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Kudan-Aktie liegt bei 1845,57 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1183 JPY deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von 35,9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 1384,74 JPY eine Abweichung von 14,57 Prozent und resultiert in einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält Kudan daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Die Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Kudan ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung auf längerfristiger Basis.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Mit einem RSI-Wert von 76,71 für die Kudan-Aktie gilt diese als überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25-Wert von 74 deutet darauf hin, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Insgesamt führen diese Werte zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".