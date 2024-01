Kudan Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell zeigt der RSI der Kudan-Aktie einen Wert von 79,91, was auf eine Überbewertung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 65, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Kudan-Aktie bei 1042 JPY liegt und damit -39,29 Prozent vom GD200 (1716,35 JPY) entfernt ist, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, bei 1278,32 JPY, was einem Abstand von -18,49 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Zusammenfassend erhält der Kurs der Kudan-Aktie also bei Verwendung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen die Bewertung "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Kudan ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab, dass besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt sich bei Kudan eine durchschnittliche Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Kudan in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".