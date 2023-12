Kudan Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Stimmung und Diskussion über das Unternehmen Kudan in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsstärke, die die Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt, war ebenfalls nicht außergewöhnlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf einer Aktie. Dabei wird für die Kudan-Aktie ein relativer Stärkeindex (RSI) von 58,11 ermittelt, was als neutral eingestuft wird. Bei Ausdehnung dieser Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 71, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In den letzten Tagen wurde überwiegend positiv über das Unternehmen Kudan diskutiert, was sich ebenfalls positiv auf die Bewertung auswirkt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 1837,22 JPY für die Kudan-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 1194 JPY, was einem Unterschied von -35,01 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen aufgrund der letzten Schlusskurse unter dem gleitenden Durchschnitt auf ein "Schlecht"-Rating hin. Zusammenfassend erhält die Kudan-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.