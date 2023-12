Kudan Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kudan-Aktie zeigt einen Wert von 59,06 an, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich aus dem RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 66 zeigt. Auch dies deutet auf eine neutrale Situation hin.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Kudan-Aktie eine neutrale Einschätzung.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wird anhand von Beiträgen und Diskussionen im Internet gemessen. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Kudan war ebenfalls kaum vorhanden, was auf ein neutrales Rating hinweist.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kudan-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1774,22 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 1132 JPY lag, was einer Abweichung von -36,2 Prozent entspricht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von -14,83 Prozent, was ebenfalls zu einem schlechten Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Kudan-Aktie sowohl in Bezug auf den RSI, die Anlegerstimmung und das langfristige Stimmungsbild als auch aus charttechnischer Sicht eine neutrale bis schlechte Bewertung.