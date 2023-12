Kudan Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Kudan-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 81, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 74,55 über dem empfohlenen Niveau, weshalb die Aktie auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Kudan ist insgesamt sehr positiv, was sich in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt. In den vergangenen zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, weshalb die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kudan-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1870,97 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1208 JPY deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht, da auch hier der letzte Schlusskurs (1403,76 JPY) unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die Bewertung für die Diskussionintensität "Neutral" ist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, weshalb auch das langfristige Stimmungsbild insgesamt "Neutral" ist.