Kudan Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Kudan hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt, so die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen. Auch die diskutierten Themen rund um den Wert waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt schlechten Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse der Kudan-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage fällt negativ aus, sodass die Kudan-Aktie insgesamt mit einem schlechten Rating versehen wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Kudan-Aktie liegt bei 87,76, was auf ein überkauftes Niveau hinweist. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine schlechte Einschätzung hin.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Gesamteinschätzung für die Kudan-Aktie auf Basis der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength-Index.

Sollten Kudan Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Kudan jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kudan-Analyse.

Kudan: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...