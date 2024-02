Kubotek Aktie: Der weitere Knall!

In den letzten Wochen konnte bei Kubotek keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war überwiegend neutral, und es gab keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Die Anleger zeigten in den letzten Tagen überwiegend eine negative Stimmung in den sozialen Netzwerken. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine negative Richtung, und es wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Kubotek diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Kubotek-Aktie von 230 JPY eine Entfernung von -13,38 Prozent vom GD200 (265,52 JPY) auf, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50 beträgt 256,04 JPY, was einen Abstand von -10,17 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Kubotek-Aktie hat einen Wert von 80, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis mit einem Wert von 64,56 als "Neutral" einzustufen. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Kubotek.