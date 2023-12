Kubotek Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Kubotek wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage sowie der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 68,75 Punkten, was bedeutet, dass die Kubotek-Aktie neutral eingestuft wird. Gleiches gilt für den RSI25, der bei 58,76 liegt. Auch hier wird die Aktie als "neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält Kubotek in diesem Bereich ebenfalls eine "neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Kubotek-Aktie mit 260 JPY nur 0,5 Prozent vom GD200 (258,7 JPY) entfernt ist, was als "neutral" eingestuft wird. Der GD50 liegt bei 270,62 JPY, was einen Abstand von -3,92 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.