Kubotek Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Anritsu":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Kubotek heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 70 Punkten, was darauf hinweist, dass Kubotek überkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark. Kubotek ist hier weder überkauft noch überverkauft und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Kubotek-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kubotek-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 259,32 JPY. Der letzte Schlusskurs (259 JPY) weicht nur um -0,12 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 270,48 JPY, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,24 Prozent Abweichung), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammengefasst erhält die Kubotek-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Kubotek auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Kubotek diskutiert. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können wichtige Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. Für Kubotek konnten in den letzten vier Wochen jedoch keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden, daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt erhält Kubotek daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.