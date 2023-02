Kubota Tractor Corporation implementiert Syncron für optimiertes Bestandsmanagement im Einzelhandel und herausragenden Service für das Händlernetz

Weitere Suchergebnisse zu "Kubota":

Chicago (ots/PRNewswire) -Der führende Vertreiber von Land- und Baumaschinen wählt Syncron Retail Inventory, um die Verwaltung der Händlerbestände zu optimieren und die Aftermarket-Strategien mit den Händlernetzwerken zu synchronisieren, um einen hervorragenden Kundenservice zu gewährleisten.Syncron gibt bekannt, dass die Kubota Tractor Corporation, ein in den USA ansässiger Vertreiber von Land- und Baumaschinen, sich für Syncron Retail Inventory (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3784128-1&h=777813350&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3784128-1%26h%3D1376056199%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.syncron.com%252Fsolutions%252Fretail-inventory-management%252F%26a%3DSyncron%2BRetail%2BInventory&a=Syncron+Retail+Inventory) entschieden hat, um die Verwaltung seiner Lagerbestände im Einzelhandel zu unterstützen. Kubota arbeitet daran, die Lieferketten zu straffen und den Händlern zeitsparende Lösungen für den Zugriff auf den Lagerbestand und die schnelle Lieferung von Teilen zur Verfügung zu stellen. Dank dieser Optimierung können sich Kubota-Kunden darauf konzentrieren, was sie am besten können: Pflanzen, Füttern, Bauen und die Pflege unserer Welt.Kubota hat die Vorteile einer intelligenten Lösung zur Optimierung des Ersatzteilbestands und die Möglichkeiten zur Verbesserung des Bestandsmanagements für den Einzelhandel erkannt. Bei der Auswahl einer neuen Lösung legte Kubota großen Wert auf ein sorgfältig arbeitendes Team, das über die nötige Erfahrung verfügte und sich für die Zusammenarbeit interessierte.„Wir haben uns für Syncron entschieden, weil das Unternehmen über Erfahrung in der Landmaschinenbranche verfügt und bereits mit unseren zertifizierten Händlersystemen vernetzt ist", erklärte Dann Kemmann, Director of Parts, Kubota Tractor Corporation. „Syncron hilft uns, unseren Verpflichtungen gegenüber unseren Händlern nachzukommen, indem es unser Ersatzteillager rationalisiert. So haben wir das richtige Teil zur richtigen Zeit am richtigen Ort."Mit Syncron erhält Kubota eine sofort einsatzbereite Lösung zur Automatisierung des Händlernachschubs, zur Verbesserung der Nachschubraten und zur Erhöhung der Transparenz für alle Beteiligten. Statt sich bei der Prognose und Planung des Ersatzteilbestands auf mehrere Händlersysteme zu verlassen, erhalten Kubota und seine Händler Zugang zu einer umfassenden, benutzerfreundlichen Plattform mit einfacher Integration zur Steigerung der Produktivität und Vermeidung von Verschwendung.„Mit einer intelligenten Lösung zur Optimierung der Ersatzteilbevorratung, die die Teile dort bereitstellt, wo und wann sie benötigt werden, können sich die Händler darauf konzentrieren, ihren Kunden ein herausragendes Einkaufserlebnis zu verschaffen", sagte Anneliese Schulz, Chief Revenue Officer bei Syncron. „Syncron Retail Inventory ermöglicht es Unternehmen wie Kubota, ihre RIM-Prozesse zu rationalisieren und mit ihren Händlernetzwerken zu koordinieren, und bietet außergewöhnliche Unterstützung und Expertise während des Implementierungsprozesses und darüber hinaus."Um mehr über Syncron Retail Inventory zu erfahren, besuchen Sie: https://www.syncron.com/solutions/retail-inventory-management (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3784128-1&h=3274016679&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3784128-1%26h%3D2120987757%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.syncron.com%252Fsolutions%252Fretail-inventory-management%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.syncron.com%252Fsolutions%252Fretail-inventory-management&a=https%3A%2F%2Fwww.syncron.com%2Fsolutions%2Fretail-inventory-management).Informationen zu Syncron Syncron hilft führenden Herstellern und Händlern, von der neuen globalen Dienstleistungswirtschaft zu profitieren. Wir optimieren die Rentabilität des Aftermarket-Geschäfts und das Betriebskapital, erhöhen die Kundentreue und ermöglichen unseren Kunden den erfolgreichen Übergang zu künftigen serviceorientierten Geschäftsmodellen. Syncron verbindet und synchronisiert jeden Aspekt des Aftermarket-Services mit einer jährlichen Wertschöpfung von mehr als 3 Milliarden Dollar bei OEMs und Händlern in der Automobilbranche, im Baugewerbe, im Bergbau, in der Landwirtschaft und bei Industrieausrüstungen, medizinischen Geräten, langlebigen Konsumgütern, Hightech, Luft- und Raumfahrt und anderen Branchen. Unsere Connected Service Experience (CSX) Cloud-Plattform bietet führende Vertriebs- und Servicelösungen für den Aftermarket, mit denen Sie effektiv planen, Preise festlegen und Ihre Kunden bedienen können. Mit CSX Cloud können sich unsere Kunden im Aftermarket von ihren Mitbewerbern abheben, indem sie ein außergewöhnliches Serviceerlebnis bieten. Gleichzeitig können Hersteller und Händler ihren Umsatz und Gewinn deutlich steigern. Top-Marken weltweit vertrauen auf Syncron und machen das Unternehmen zum weltweit größten privaten Anbieter von intelligenten SaaS-Lösungen für das Service Lifecycle Management. Weitere Informationen finden Sie auf syncron.com.Informationen zu Kubota Tractor Corporation Die Kubota Tractor Corporation mit Sitz in Grapevine, Texas, vermarktet und vertreibt in den USA Maschinen und Geräte, die von Kubota entwickelt und hergestellt werden. Die Produktpalette umfasst eine komplette Reihe von Traktoren mit bis zu 200 PS*, leistungsangepasste Anbaugeräte, kompakte Baumaschinen, Rasen- und Gartengeräte für den Privatgebrauch, Heuerntemaschinen, professionelle Rasenpflegeprodukte und Nutzfahrzeuge. Für Produktliteratur oder die Adressen von Vertriebspartnern wenden Sie sich bitte an: Kubota Tractor Corporation, 1000 Kubota Drive, Grapevine, TX 76051, (888) 4-KUBOTA [(888) 458-2682], DW 900 oder besuchen Sie KubotaUSA.com.* WerksschätzungLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1832423/Syncron_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3784128-1&h=1433482677&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3784128-1%26h%3D979322988%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1832423%252FSyncron_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1832423%252FSyncron_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1832423%2FSyncron_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kubota-tractor-corporation-implementiert-syncron-fur-optimiertes-bestandsmanagement-im-einzelhandel-und-herausragenden-service-fur-das-handlernetz-301747808.htmlPressekontakt:media@syncron.comOriginal-Content von: Syncron, übermittelt durch news aktuell