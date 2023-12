KubotaADR Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Aktienkurs von Kubota hat im letzten Jahr eine Rendite von 2,57 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Kubota 19,57 Prozent unter dem Durchschnitt von 22,14 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 26,71 Prozent, und Kubota liegt aktuell 24,14 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Kubota im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenbranche eine Rendite von 2,26 % aus, was 0,66 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 2,92 % ist. Aufgrund dieser leicht niedrigeren Rendite wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, aber auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Laut Analysten waren die Kommentare und Ergebnisse zu Kubota auf sozialen Plattformen neutral, und die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen behandelt. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Kubota-Aktie derzeit bei 2094,26 JPY liegt und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2100 JPY, was einem Abstand von +0,27 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt dieser bei 2077,17 JPY, was einer Differenz von +1,1 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".