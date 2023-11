Kubient Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Analyse von Aktienkursbewegungen. Er misst die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen von Aktienkursen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Für Kubient beträgt der RSI 96,08, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine überkaufte Situation mit einem Wert von 81 und erhält daher die Bewertung "Schlecht". Insgesamt wird Kubient in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Kubient ist insgesamt positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Kubient. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Kubient-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,52 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,006 USD (-98,85 Prozent Unterschied) führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Gesamtbewertung der Kubient-Aktie von "Schlecht" in der einfachen Charttechnik führt.