Kuangda Aktie: Der nächste starke Knaller!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt an, wie preisgünstig sie auf den ersten Blick erscheint. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Mit einem KGV-Wert von 40,16 liegt Kuangda auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Insgesamt erhält die Aktie daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Aktienkursperformance verbuchte Kuangda in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -1,16 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 6,43 Prozent, was zu einer Underperformance von -7,59 Prozent für Kuangda führt. Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance, da der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 7,54 Prozent im letzten Jahr verzeichnete und Kuangda 8,7 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Kuangda in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Kuangda ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 4 auf, was eine positive Differenz von +1,6 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" bedeutet. Aufgrund dessen erhält Kuangda von den Analysten eine "Gut"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.