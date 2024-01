Kuangda Aktie: Reine Nervensache!

Das chinesische Unternehmen Kuangda wird aufgrund seiner aktuellen Finanzlage und Leistung in verschiedenen Kategorien bewertet. In Bezug auf fundamentale Kriterien hat die Aktie derzeit ein KGV von 37,35, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der Kuangda-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 4,86 CNH, was sich nur minimal vom aktuellen Schlusskurs von 4,93 CNH unterscheidet. Die gleiche Betrachtung basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt einen ähnlichen Befund. Daher wird die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Dividenden weist Kuangda derzeit eine Dividendenrendite von 4,19 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,56 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Kuangda eine Performance von -1,55 %, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche eine Underperformance von -6,03 % bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 8,15 % unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Kuangda ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.