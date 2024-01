Kuangda Aktie: Keine Angst!

Die Aktien von Kuangda hatten in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,55 Prozent, was eine Underperformance von -6,23 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche bedeutet. Im Vergleich dazu hatte der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 6,49 Prozent im letzten Jahr, und Kuangda lag 8,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -2,06 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4,86 CNH mit dem aktuellen Kurs (4,76 CNH) vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Durchschnitt um -6,48 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Kuangda war zuletzt überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch auf dem Meinungsmarkt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt sich ebenfalls eine positive Tendenz. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt lässt sich also sagen, dass das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie von Kuangda positiv ist.