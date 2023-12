Kuangda Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Kuangda liegt bei 79,41 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 64,84 und wird als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Kuangda wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Aufschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Kuangda wurde eine Aufhellung der Stimmung und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Kuangda im Bereich "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.