Kuangda Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Aktienkurs von Kuangda zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor der Zyklischen Konsumgüter. Mit einer Rendite von -8,26 Prozent liegt Kuangda mehr als 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite mit 13,05 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 4,79 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen dominierten vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kuangda 35, während vergleichbare Unternehmen in der Branche durchschnittlich ein KGV von 0 aufweisen. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten.

In Bezug auf die Dividende schüttet Kuangda mit 4,26 % mehr aus als der Branchendurchschnitt von 2,46 %. Daher wird die Ausschüttung als gut bewertet.