Kuang-Chi Aktie: Wann tut sich was?

In den letzten zwei Wochen wurde Kuang-chi von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen der letzten beiden Wochen zu diesem Wert ausgewertet und ist zu diesem Schluss gekommen. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher als "Gut" einzustufen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Kuang-chi festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Kuang-chi in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies wird mit einer "Gut"-Bewertung honorisiert. Zusammengefasst erhält Kuang-chi für diese Stufe daher ein "Gut".

Die Dividende von Kuang-chi beträgt 0,99 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (1,5 %) nur leicht niedriger ist. Die Differenz beträgt 0,51 Prozentpunkte, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kuang-chi-Aktie beträgt aktuell 43, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und beträgt 58,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Kuang-chi.