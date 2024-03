Kuang-Chi Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist bei Aktien ein wichtiger Indikator für die Preisschätzung. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie. Kuang-chi hat derzeit ein KGV von 60,39, was in etwa dem Durchschnitt der Branche "Automatische Komponenten" entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Branche "Industrie" liegt die Rendite von Kuang-chi bei -14,33 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch in der "Automatische Komponenten"-Branche liegt die Rendite von Kuang-chi mit 0,15 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen. Die Diskussionsintensität bei Kuang-chi zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird die Aktie von Kuang-chi positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt um 26,62 Prozent über dem aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei +30,24 Prozent Abweichung über dem letzten Schlusskurs. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.