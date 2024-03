KuangChi Science Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Stimmung für Kuangchi Science hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Kuangchi Science momentan als überverkauft eingestuft wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral bewertet.

Die Dividendenrendite von 0 Prozent bei Kuangchi Science liegt 6,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung", weshalb die Aktie als unrentables Investment eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -34,92 Prozent aufweist, was zu einer negativen Bewertung führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.