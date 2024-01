KuangChi Science Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Analyse von Kuangchi Science zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet werden können. Diese Analyse ergibt interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Kuangchi Science in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In technischer Hinsicht ist die Kuangchi Science mit einem Kurs von 0,1 HKD derzeit -23,08 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -33,33 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Kuangchi Science in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Insgesamt ergibt sich damit zum Punkt Anleger-Stimmung eine Einschätzung als "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Kuangchi Science derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Der Unterschied beträgt 6,34 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,34 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".