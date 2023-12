KuangChi Science Aktie: Finger weg?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Kuangchi Science neutral eingestuft ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kuangchi Science-Aktie beträgt der RSI7-Wert 45,83 und der RSI25-Wert 50, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzzes zeigt, dass sich die Stimmung für Kuangchi Science in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Daher wird die Aktie insgesamt als neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Kuangchi Science.

Die fundamentale Analyse zeigt jedoch, dass die Aktie von Kuangchi Science als überbewertet gilt, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 55,65 liegt die Aktie insgesamt 13 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung", der 49,4 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".