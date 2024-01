KuangChi Science Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "Victoria Gold":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Einblicke in die Bewertung einer Aktie liefern. Bei Kuangchi Science zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kuangchi Science-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) erscheint Kuangchi Science überbewertet, was zu einer schlechten fundamentalen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Kuangchi Science-Aktie sowohl über den letzten 200 Handelstagen als auch über den letzten 50 Handelstagen unter dem Durchschnitt liegt, was zu einer negativen charttechnischen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kuangchi Science-Aktie für die einfache Charttechnik ein schlechtes Rating.