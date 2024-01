KuangChi Science Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Kuangchi Science-Aktie wird in verschiedenen Bereichen analysiert und bewertet. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese aktuell bei 0 Prozent, was 6,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Der GD200 verläuft bei 0,15 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,099 HKD liegt, was einer Abweichung von -34 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 0,13 HKD führt zu einer Abweichung von -23,85 Prozent und somit zur Bewertung als "Schlecht".

In fundamentalen Aspekten wird die Kuangchi Science im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 55,65, was einen Abstand von 18 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 47,25 bedeutet. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Stimmung zu der Aktie auf sozialen Plattformen wird ebenfalls analysiert. Die Kommentare und Befunde werden als neutral eingestuft, und die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.