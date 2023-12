KuangChi Science Aktie: Anleger aufgepasst!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Kuangchi Science eine Rendite von 16,67 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Überperformance von 18,74 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche beträgt -2,11 Prozent, während Kuangchi Science derzeit 18,77 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Kuangchi Science war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in Gesprächen der Anleger gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Die Dividendenrendite von Kuangchi Science liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,3 % in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Kuangchi Science zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich für Kuangchi Science eine neutrale bis positive Bewertung, basierend auf der Rendite, der Stimmungslage in sozialen Netzwerken, der Dividendenrendite und dem Relative Strength Index.