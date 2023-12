Kuaishou Technology Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Kuaishou-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 75, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt sich im Vergleich dazu weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Kuaishou weder überkauft noch -verkauft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Kuaishou.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Kuaishou wurde in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt. Das Stimmungsbild bleibt daher neutral bewertet. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen durch eine verstärkte Diskussion in den sozialen Medien feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Somit erhält Kuaishou insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diese Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kuaishou bei 57,63 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 50,55 HKD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -12,29 Prozent. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage bewertet die Aktie mit einem Abstand von -9,23 Prozent als "Schlecht". Somit erhält Kuaishou eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Kuaishou besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Insgesamt ergibt sich daher aus den verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung für die Kuaishou-Aktie.