Kuaishou Technology Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Kuaishou-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 64. Somit ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist Kuaishou weder überkauft noch überverkauft (Wert: 64,74), was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Kuaishou.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Kuaishou keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Kuaishou keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Kuaishou in diesem Punkt daher ein "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Kuaishou wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen überwogen die positiven Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bekommt Kuaishou auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers also eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse erhält Kuaishou auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit eine "Schlecht"-Einstufung. Der GD200 des Wertes liegt bei 57,57 HKD, während der Kurs der Aktie bei 52,1 HKD um -9,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 55,16 HKD führt zu einer Abweichung von -5,55 Prozent und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Schlecht" für Kuaishou.