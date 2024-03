Kuaijishan Shaoxing Wine Aktie: Ein sicheres Investment?

Die technische Analyse der Aktie von Kuaijishan Shaoxing Wine zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 11,06 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 9,54 CNH liegt, was einem Abstand von -13,74 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 9,56 CNH erreicht, was einer Differenz von -0,21 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt ebenfalls ein "Neutral"-Signal für die Aktie von Kuaijishan Shaoxing Wine. Der RSI7 beträgt 48 und der RSI25 liegt bei 41,61, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In den sozialen Medien wurde Kuaijishan Shaoxing Wine in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Kuaijishan Shaoxing Wine in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,94 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -7,14 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 7,21 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.