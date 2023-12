Kuaijishan Shaoxing Wine Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Geberit":

Der Aktienkurs von Kuaijishan Shaoxing Wine zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -8,81 Prozent, was mehr als 0 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Getränkebranche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -9,29 Prozent, wobei Kuaijishan Shaoxing Wine mit 0,49 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Kuaijishan Shaoxing Wine derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Getränke, mit einem Unterschied von 1,03 Prozentpunkten (2,72 % gegenüber 1,7 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Kuaijishan Shaoxing Wine neutral eingestuft ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kuaijishan Shaoxing Wine-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50,39 und ein Wert für den RSI25 von 64,96, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Kuaijishan Shaoxing Wine zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.