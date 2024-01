Kuaijishan Shaoxing Wine Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "Bekaert":

Die Dividendenrendite von Kuaijishan Shaoxing Wine liegt derzeit bei 2,72 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 1,7 liegt. Dies bedeutet eine Differenz von +1,02 Prozent zur Branchendurchschnittsrendite. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Kuaijishan Shaoxing Wine in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,81 Prozent, während ähnliche Aktien in der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -10,16 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,36 Prozent im Branchenvergleich für Kuaijishan Shaoxing Wine. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -10,45 Prozent im letzten Jahr verzeichnete, lag Kuaijishan Shaoxing Wine 1,65 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kuaijishan Shaoxing Wine beträgt 35, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Getränke" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Damit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unter- noch überbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Kuaijishan Shaoxing Wine als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für sieben Tage beträgt 58,49, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert für 25 Tage beträgt 61,75, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.