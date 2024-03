KuCoin leistet Pionierarbeit als erste FIU-konforme globale Kryptobörse in Indien

Victoria, Seychellen, 25. März 2024 (ots/PRNewswire) -KuCoin, ein globaler Marktführer unter den Kryptowährungsbörsen, der zu den sieben besten weltweit gehört, hat als erste FIU-konforme globale Kryptobörse Indiens einen weiteren bedeutenden Meilenstein erreicht. Vor dem Hintergrund der jüngsten regulatorischen Änderungen markiert dieser Erfolg einen wichtigen Moment in der aufstrebenden indischen Kryptowährungslandschaft und unterstreicht das Engagement von KuCoin, seine Präsenz in wichtigen globalen Märkten als Teil seiner umfassenden globalen Strategie zu stärken.Im Zusammenhang mit der Registrierung von KuCoin bei der FIU schlägt KuCoin vor, die folgenden Initiativen zu ergreifen, um die indischen Nutzerinnen und Nutzer besser zu bedienen:- Lokalisierte Zahlungslösungen: Kooperationen mit lokalen Banken und Fiat-Partnern zur Einführung einzigartiger und direkter On- und Off-Ramp-Dienste, die speziell auf Indien zugeschnitten sind. Unterdessen schlägt KuCoin außerdem vor, ein Partnerregistrierungsprogramm zu starten, um mehr Partner an Bord zu begrüßen und einen einfacheren und kundenfreundlicheren Service zu bieten.- Strategischer Investitionsschwerpunkt: Förderung von Investitionen und Unterstützung für Blockchain-Projekte von Unternehmern mit Fokus auf Indien, um das nachhaltige Wachstum des lokalen Krypto-Ökosystems zu unterstützen.- Regulierungs- und Sicherheitsallianzen: Weitere Unterstützung von Regulierungs- und Regierungsbehörden zur Förderung einer sicheren und regulierten Branchenlandschaft.- Partnerschaften für Bildung und Ökosystem: Partnerschaften mit Bildungseinrichtungen über KuCoin Campus, um das Verständnis für Blockchain zu erweitern und den Zugang zu KuCoin's Web3-, Technologie- und Ökosystem-Ressourcen bereitzustellen, um so die Entwicklung der Blockchain-Branche Indiens zu fördern.- Globale Strategie und Teamlokalisierung: Aufbau eines engagierten, lokalisierten Teams, um die spezifischen Bedürfnisse indischer Investoren und Nutzer besser zu verstehen und zu bedienen. Going „Glo-cal" zeigt die Priorität von KuCoin, globaler zu werden und zugleich die Lokalisierung voranzutreiben.Johnny Lyu, CEO bei KuCoin, kommentiert:„KuCoin legt größten Wert auf die Sicherheit der Assets der Nutzerinnen und Nutzer. Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Registrierung in Indien werden wir das Erlebnis der indischen Nutzer verbessern und unser Engagement für Compliance und Sicherheit bekräftigen. Dieser Meilenstein erlaubt es uns, die Diskussion über die Einführung von Kryptowährungen in Indien zu beleben und dabei die Sicherheit von Nutzern und die Qualität des Handels zu unterstreichen. Zudem beschleunigt es unsere Investitions- und Bildungsinitiativen in Indien mit dem Ziel, das Wachstum der Branche und die nachhaltige Entwicklung der Blockchain-Landschaft zu fördern. Unser Ziel ist es, lokale Innovationen zu unterstützen und dauerhafte Bildungspartnerschaften aufzubauen, um einen wichtigen Beitrag zu Indiens Blockchain-Ökosystem zu leisten. Angesichts dieser Entwicklung laden wir bei KuCoin neue Partner dazu ein, sich uns anschließen, und die Entwicklung der Kryptowährungsbranche in Indien zu beschleunigen."KuCoin freut sich auf diese gemeinsame Reise mit indischen Nutzern, um ein Universum neuer Möglichkeiten und Chancen zu eröffnen, das gemeinsame Wachstum zu stärken und eine kollaborative und prosperierende Blockchain-Community zu unterstützen. Wir blicken mit Optimismus auf die Zukunft, die wir in Indien aufbauen – eine Zukunft, die von Innovation, Fortschritt und gemeinsamem Erfolg geprägt ist.Informationen zu KuCoinKuCoin wurde im September 2017 gegründet und ist eine globale Kryptowährungsbörse mit Sitz auf den Seychellen. Als nutzerorientierte Plattform mit Schwerpunkt auf Inklusivität und Community-Aktionen bietet sie mehr als 800 digitale Assets an und ermöglicht ihren 30 Millionen Nutzerinnen und Nutzern in mehr als 200 Ländern und Regionen derzeit Spot-Trading, Margin-Trading, P2P-Fiat-Trading, Futures-Trading, Staking und Lending. KuCoin gehört derzeit zu den Top 7 der Kryptobörsen. Im Jahr 2023 wurde KuCoin von Forbes zu einer der besten Kryptobörsen ernannt und im Rahmen der Finder's Global Cryptocurrency Trading Platform Awards 2023 als sehr empfehlenswerte Börse gewürdigt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.kucoin.com.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2369883/KuCoin_India.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2356857/KuCoin_Horizontal_Green_LOGO_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kucoin-leistet-pionierarbeit-als-erste-fiu-konforme-globale-kryptoborse-in-indien-302098401.htmlPressekontakt:Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an media@kucoin.com.Original-Content von: KuCoin, übermittelt durch news aktuell