Ksb & Co. Kgaa Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Diskussionen auf sozialen Medien um die Ksb & geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich überwiegend positive Meinungen und Kommentare angesammelt. Auch die Themen rund um den Wert wurden positiv besprochen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ksb &-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 547,15 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 586 EUR weicht somit um +7,1 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (577,68 EUR), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,44 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ksb &-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität zeigt und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 47,06, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 48,75 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Ksb &.