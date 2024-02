Krystal Biotech Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Krystal Biotech übertrifft Branchendurchschnitt um 45,31 Prozent

Die Aktien von Krystal Biotech konnten in den vergangenen 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 33,84 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um -11,47 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +45,31 Prozent für Krystal Biotech in diesem Branchenvergleich. Auch im Bereich des Gesundheitswesens konnte das Unternehmen eine solide Rendite erzielen, da der Sektor im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -6,54 Prozent hatte, während Krystal Biotech um 40,38 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten Krystal Biotech positiv

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von Krystal Biotech von Analysten als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten wurden 8 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und keine als "Schlecht" klassifiziert. Obwohl im letzten Monat keine aktualisierten Bewertungen vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 132,43 USD, was einer Erwartung von 21,8 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 108,73 USD liegt.

Schlechte Dividendenrendite und technische Analyse

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Krystal Biotech mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,5 Prozent in der Biotechnologie-Branche. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Krystal Biotech einen Wert von 115,44 USD, während der aktuelle Kurs bei 108,73 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -5,81 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Darüber hinaus liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 117,98 USD, was zu einem Abstand von -7,84 Prozent führt und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.