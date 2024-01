Krystal Biotech Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Krystal Biotech liegt bei 40,43, was einer "neutralen" Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 31,84 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Krystal Biotech im letzten Jahr eine Rendite von 38,98 Prozent erzielt, was 21,82 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt 25,35 Prozent, und Krystal Biotech liegt aktuell 13,63 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um Krystal Biotech haben sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen hat. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Krystal Biotech daher für dieses Kriterium ein "Schlecht".

Langfristig betrachtet wird die Aktie von Krystal Biotech von Analysten als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 8 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 132,43 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Basierend auf diesen Einschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.