Krystal Biotech Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Biotechnologiefirma Krystal Biotech hat kürzlich eine negative Bewertung für ihre Dividendenpolitik erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei 0, was einer Differenz von -2,71 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung durch Analysten.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Krystal Biotech wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Krystal Biotech 6-mal mit "Gut" und 0-mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einem "Gut"-Rating führt. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, basierend auf den Empfehlungen der Analysten. Das aktuelle Kursziel liegt bei 143,5 USD, was einer erwarteten Entwicklung von -16,49 Prozent entspricht, und somit zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor liegt Krystal Biotech mit einer Rendite von 33,84 Prozent weit über dem Durchschnitt von -3,47 Prozent in der Biotechnologiebranche. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.