Krystal Biotech Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die technische Analyse der Krystal Biotech-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 110,82 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 126,45 USD weicht somit um +14,1 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (111,09 USD) weist eine Abweichung von +13,83 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Krystal Biotech-Aktie abgegeben, von denen 8 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 132,43 USD, was ein Aufwärtspotential von 4,73 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich hat die Krystal Biotech-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 71,3 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt nur um 20,11 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +51,19 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite von Krystal Biotech mit 46,36 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Krystal Biotech momentan weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in diesem Punkt der Analyse als "Neutral" eingestuft.