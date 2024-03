Krystal Biotech Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die technische Analyse von Krystal Biotech zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt derzeit bei 120,93 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 179,35 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +48,31 Prozent. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 131,71 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +36,17 Prozent entspricht. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Krystal Biotech-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Krystal Biotech. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist daher im roten Bereich und die Aktie wird von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussion über das Unternehmen führen zu diesem Rating.

Die Interaktionen der Anleger in den sozialen Medien zeigen hingegen eine besonders positive Diskussion über Krystal Biotech in den letzten zwei Wochen. An 12 Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Insgesamt waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aufgrund des positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Krystal Biotech überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (19,74 Punkte) als auch der RSI25 (28,26) deuten darauf hin, dass Kursgewinne möglich sind. Auf Basis des RSI erhält das Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt. Insgesamt wird Krystal Biotech auf Basis der verschiedenen Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.