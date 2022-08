Kryptowährungen vs. Echtgeld: Was ist beliebter in Online Casinos?

Finanztrends Video zu BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar)



mehr >

Berlin (ots) -Noch vor wenigen Jahren wussten die meisten Menschen nichts mit dem Thema Kryptowährungen anzufangen. Der Bitcoin und sein absolutes Hoch sollten das grundlegend ändern. Die lukrativen Einnahmemöglichkeiten zogen immer mehr Menschen aus allen Gesellschaftsschichten an. Heute gehören Kryptowährungen in Casinos und in der Spielebranche zum Alltag.Bislang arbeiten die meisten kleineren bis mittleren Anbieter komplett mit Echtgeld. Viele Gambler erkennen die Vorteile der Echtgeld Casinos (https://www.kryptocasinos.com/echtgeld-casinos/) und favorisieren eine schnelle Zahlungsabwicklung ohne Wallet. Sie besitzen einen eigenen Account und können ihre Zahlung über einen ihnen bekannten Dienstleister abwickeln. Neben diesem Vorteil gibt es weitere Pluspunkte, die das Echtgeld Casino einbringt.Moderne, junge, dynamische Spieler begeistern sich für die Zahlung ohne Echtgeld. Das geht mit Kryptowährungen. Interessanterweise bietet die überwiegende Mehrheit virtueller Betreiber die Zahlung entweder nur über Kryptowährungen oder nur über Echtgeld mithilfe von externen Zahlungsanbietern an. Welche dieser beiden Varianten beliebter ist, erfahren Gambler hier.Die Unterschiede der Casino-ArtenIm Wesentlichen grenzen sich drei Casino-Arten voneinander ab: Echtgeld-Casino, Krypto-Casinos und die kostenlosen Anbieter. In einem Echtgeld-Casino setzen Gambler klassisches Fiatgeld zur Bezahlung ein. Hierzulande verwenden sie üblicherweise Euro oder Dollar und machen bei der Transaktion von einem Zahlungsdienstleister Gebrauch.Bei Krypto-Casinos kommen virtuelle Währungen zum Einsatz. Das können Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin und ähnliche Vertreter aus der Krypto-Vielfalt sein. Viele Gambler wollen mehr über die Funktionsweise der Kryptowährungen erfahren, bevor sie sich aktiv dafür entscheiden. De facto bringen die modernen Casinos einige Vorteile. Dazu gehört beispielsweise eine schnellere Abwicklung.Zuletzt sind kostenlose Casinos zu nennen. Hier spielen Gambler nur zum Spaß. Gewinne sind nicht möglich. Spieler sammeln lediglich Spielmünzen ein. Diese setzen sie dann zur Verschönerung ihres Profils oder für den Erhalt von Trophäen ein. Ein wöchentliches Ranking hält die Spielfreude aufrecht und die täglichen Boni laden zum unbegrenzten Spielen ein.Darum lohnt sich ein Echtgeld-CasinoEchtgeld-Casinos sind bis heute die Regel. Gambler haben in einem solchen Automatencasino die Möglichkeit, die volle Bandbreite an Casino-Spielen zu genießen. Sie probieren verschiedene Spiele aus und sind dabei nicht auf bestimmte Spiele beschränkt. Hohe Gewinnquoten sind bereits bei Kleinsteinsätzen vorgesehen, sodass auch seltene Spieler das Angebot in vollem Umfang erleben und sich daran erfreuen können.Grundsätzlich ähnelt die Struktur von Echtgeld-Casinos jenen von lokalen Spielbanken. Der Blick in die neuesten Stories aus Medien und Kultur (https://www.presseportal.de/t/medien-kultur) zeigt, wie gut sich beide ergänzen. Ein umfassendes Spielesortiment, ein netter Service oder Kundensupport und attraktive Gewinnchancen gehören laut aktueller Nachrichten zu beiden Casino-Varianten. Das Echtgeld-Casino punktet jedoch mit mehr Flexibilität für Gambler.Spieler haben die Wahl zwischen unzähligen Zahlungsanbietern. Sie können sich etwa auf PayPal oder KLARNA fokussieren oder die Sofortüberweisung auswählen. Im lokalen Casino geht meist nur eines: die Zahlung via EC-Karte. Mit digitalen Zahlungsanbietern kooperieren Stadtcasinos bislang nicht. Zwar gibt es Tendenzen in die Richtung der Digitalisierung, doch die Entwicklung verläuft schleppend.Weitere Vorteile von Echtgeld-Casinos im Internet:- Sehr weit verbreitet- Viele Rezensionen helfen Newbies bei der richtigen Casino-Auswahl- Für mobile Nutzer geeignet- Bei guter Lizenz sehr sicher- Weitaus größeres Angebot als reale Spielbanken- Dauerhafte Öffnungszeiten- Ständig interessante Bonusangebote- Live-Casino-Spiele je nach Anbieter inklusive- SSL-VerschlüsselungNachteile im Echtgeld-CasinoEchtgeld-Casinos sind leider nicht immer sicher. Bei neuen Anbietern müssen Gambler besonders vorsichtig sein. Verlangt das Casino die Eingabe persönlicher Daten, ist jede Eintragung zu hinterfragen. Aufgepasst: Lizenzierte Casinos müssen eine Ausweiskopie sehen, brauchen die aktuelle Adresse und den richtigen Namen. Hat das Casino keine Lizenz und fragt sensible Daten ab, ist allerdings Abstand zu nehmen.Wer mehr über die Glücksspiel-Richtlinien erfahren will, schaut sich besser sofort im Glücksspielstaatsvertrag von 2021 um. Zudem hilft das Herunterladen der sogenannten Whitelist (https://www.gluecksspiel-behoerde.de/de/uebersicht-gluecksspielanbieter/whitelist) auf der Seite der Glücksspielbehörde. Jene fasst real lizenzierte Online-Casinos zusammen, die behördlich geprüft und als vertrauenswürdig eingestuft wurden. Fordert ein Anbieter der Whitelist zur Dateneingabe auf, ist das völlig legal.Neben dem Sicherheitspunkt gibt es hier weitere Abzüge:- Spieler müssen immer mit Echtgeld spielen- Bei Lizenzierung gibt es zahlreiche Beschränkungen- Häufig nur ein englischsprachiger Support- Lieblings-Zahlungsanbieter nicht unbedingt dabei- Casino legt Einzahlungsbeträge festWarum Gambler von Krypto-Casinos profitierenHohe Sicherheitsstandards zeichnen das Krypto-Casino aus. Basis dieser ist die Blockchain Technologie. Sämtliche Userdaten befinden sich auf einer aus Blöcken bestehenden Kette. Die darin enthaltenen Daten liegen auf unzähligen Servern. Durch diese Streuung kann es nicht zum Datenverlust kommen. Will ein Hacker Daten verändern oder beseitigen, gerät er aufgrund der ausgereiften Technologie an seine Grenzen.Bei genauerer Beschäftigung mit dem Thema kommen Gambler unweigerlich zum Punkt der Anonymität. Sie ist eines der bedeutendsten Potenziale der Blockchain (https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Digitalisierung/Blockchain/Links_Dokumente/einfuehrung_bc.pdf?__blob=publicationFile&v=12), denn Transaktionen sind nur bedingt nachverfolgbar. Die Blockchain hält zwar Zahlungsdaten fest. Andererseits ist es unmöglich von Zahlungsdaten auf die Personen dahinter zu schließen. Beteiligte bleiben nahezu unkenntlich.Weitere Vorteile im Überblick:- Kein Währungs-Wirrwarr bei Registrierung in internationalen Online-Casinos- Einfache Übertragung von Coins- Geringe Gebühren bei Transaktionen- Coins sind als Wertanlage nutzbar- Live-Spiele immer und von jedem Endgerät aus spielbarDie Nachteile von KryptowährungenDer größte Nachteil der Krypto-Casinos sind unkalkulierbare Kursschwankungen. Zeigen die Coins heute einen hohen Wert, kann dieser morgen bereits einen ersten Tiefpunkt erreicht haben. Das macht digitale Währungen noch immer zum Spekulationsgeschäft. Haben Gambler keine Ahnung von Krypto-Charts, politischen, wirtschaftlichen und geografischen Entwicklungen, hat das negative Auswirkungen. Im schlimmsten Fall verlieren sie die Coins bereits vor dem Einsetzen.Ein weiterer Nachteil ist die geringe Verbreitung der Krypto-Casinos. Die meisten Online-Anbieter spezialisieren sich auf Echtgeld. Das hängt auch mit den geringen Kenntnissen der meisten Anbieter und Gambler zusammen. Viele wissen schlichtweg nicht, woher sie Coins bekommen können und wie sie diese verwalten. Hier besteht für Krypto-Casinos definitiv noch Nachholbedarf. In der Tat ist die Einbindung von Coins etwas komplizierter als die Zahlung mit Echtgeld. Letztendlich ist beides jedoch eine Sache der Gewohnheit.Die Zukunft der Online-CasinosZukünftig ist mit einem erhöhten Aufkommen von Krypto-Casinos zu rechnen. Trotzdem bleiben Echtgeld-Casinos weiterhin bestehen. Beide bringen schließlich Vor- und Nachteile mit sich. Durch die Legalisierung und die gleichzeitigen Beschränkungen des Glücksspiels könnten sich jedoch rund um Deutschland mehr Anbieter auf Kryptowährungen spezialisieren. Auf diese Weise schließen sie die durch den Glücksspielstaatsvertrag entstandene Versorgungslücke. Gambler dürfen dadurch auch international an Live-Tischspielen ihrer Wahl teilnehmen.Pressekontakt:Kunkel, 017660067001Original-Content von: impulsQ GmbH, übermittelt durch news aktuell