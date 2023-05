Kryptowährungen als Indikatoren für die künftige Entwicklung von Aktienmärkten

Die Kryptomärkte hatten in den letzten Wochen und Monaten eine hervorragende Entwicklung. Doch seit zwei Wochen haben die Bären das Ruder übernommen, was zu einem deutlichen Kursverlust von mehr als -16% beim Bitcoin und Ether führte. Aufgrund des geldpolitischen Umfelds ist ein großer Bullrun bei den Kryptos nahezu ausgeschlossen, jedoch könnte dies ein Vorzeichen für einen Rücksetzer am Aktienmarkt sein.

Zusammenfassung:

– Seit 2 Wochen haben die Bären das Ruder bei den Krypto-Märkten übernommen.

– Großer Bullrun aufgrund des geldpolitisch schwierigen Umfelds nicht möglich.

– Möglicher Vorzeichen für einen Rücksetzer am Aktienmarkt.

– Im September wird in USA eine Rezession erwartet, aber diese dürfte mild ausfallen.