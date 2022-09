Kryptowährungen: Der Fed-Chef hat Anleger auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt!

Letzte Woche musste dieser Newsletter leider entfallen, weil ich auf Geschäftsreise war. Dies war insofern sehr schade, weil am vergangenen Freitag die heiß erwartete Rede von Fed-Chef Jerome „Jay“ Powell auf dem Notenbänker-Symposium in Jackson Hole, Wyoming (USA) auf dem Programm stand. Zuvor hatte es massive Spekulationen darüber gegeben, was Mr. Powell hier wohl sagen würde. Bis wenige Tage vor… Hier weiterlesen