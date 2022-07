Kryptoplattform Phemex wird Partner der Université Paris Dauphine-PSL zur Unterstützung der Forschung über DeFi und Kryptowährung

Singapur (ots/PRNewswire) -Die Université Paris Dauphine-PSL, die renommierte Hochschuleinrichtung, arbeitet mit der globalen kryptobörse Phemex (https://open.phemex.cloud/t/L9) zusammen. Professor Herve Alexandre wird die Forschung zu DeFi und Krypto in einem Bildungsbereich leiten. Phemex wurde 2019 gegründet und ist eine in Singapur ansässige Krypto-Plattform, die schnell in die Riege der Top-Krypto-Derivate-Börsen aufgestiegen ist. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen beläuft sich mittlerweile auf über 6 Milliarden Dollar und wird von über 5 Millionen Nutzern in aller Welt in Anspruch genommen. Die Forschung wird von Prof. Alexandre geleitet, einem bekannten und angesehenen Professor für Finanzen an der Université Paris Dauphine-PSL.Die Université Paris Dauphine-PSL ist die führende Hochschuleinrichtung im Bereich der Organisations- und Entscheidungswissenschaften. Als einzige französische Universität mit EQUIS-Akkreditierung (Europäisches System zur Verbesserung der Qualität) gehört die Dauphine-PSL zu den 15 besten Universitäten der Welt im Bereich Mathematik und genießt einen hervorragenden internationalen Ruf.Die Unternehmensleitung von Phemex spricht in höchsten Tönen von der Université Paris Dauphine-PSL, einem äußerst angesehenen Institut, das mit all ihren Ansichten über die ständige Anpassung an den Wandel für eine bessere Zukunft übereinstimmt. Sie freuen sich auf die Zusammenarbeit mit der Université Paris Dauphine-PSL und Professor Herve Alexandre, um zu zeigen, wie die umfassende und einfach zu bedienende Plattform den Nutzern hilft, ihren finanziellen Weg zu durchbrechen und sich zu befreien. Die Plattform fühlt sich geehrt, Partner der Université Paris Dauphine-PSL zu sein, und sieht deren Ethos darin, Veränderungen anzunehmen, künftige Köpfe auszubilden und ein Beispiel zu sein, zu dem man aufschauen kann. Die beiden Parteien schließen sich zusammen, um ein Zeichen dafür zu setzen, wie sich DeFi und Kryptowährungen in der Bildung etablieren.Phemex hat in letzter Zeit einen Aufschwung erlebt, mit der Einführung mehrerer neuer, aufregender Produkte wie Phemex Earn, das es den Nutzern ermöglicht, Zinsen auf ihr Krypto-Vermögen zu verdienen. Phemex Earn wird auch in der Baisse weitere Produkte mit hohem APY auf den Markt bringen, um den Nutzern weitere hochverzinsliche Anlagemöglichkeiten zu bieten. Ein weiteres neues Produkt wäre Phemex Launchpad, wo Nutzer zukünftige Projekt-Token zu einem vergünstigten Preis kaufen können, bevor es auf den Markt kommt. Alle diese neuen Produkte wurden sehr gut aufgenommen und scheinen nur der Ausgangspunkt für viele weitere Produkte zu sein.Professor Herve Alexandre kommentierte: „Mein Interesse an Kryptowährungen wollte ich schon immer mit der Welt teilen und ich bin begeistert, dass Phemex mich gebeten hat, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ich bin wirklich beeindruckt von dem, was die Plattform bietet, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihnen, um die Zukunft der Kryptowährung DeFi weiter zu entwickeln und zu erforschen."Phemex hat es sich zur Aufgabe gemacht, allen Menschen hervorragende Investitionsmöglichkeiten zu bieten, damit sie ihre Fähigkeiten voll ausschöpfen können. Durch den Aufbau einer hochmodernen Krypto-Handelsbörse ermöglicht Phemex seinen Nutzern eine Welt mit grenzenlosen Möglichkeiten, mehr Gleichheit und Freiheit. Indem Phemex den Menschen die Möglichkeit gibt, ihr eigenes Schicksal zu gestalten, beseitigt es Privilegien und Exklusivität.Innerhalb von etwas mehr als zwei Jahren hat Phemex die Krypto-Landschaft erobert und ist laut CoinMarketCap zeitweise unter den Top 5 der Krypto-Derivate-Börsen weltweit. Dieses explosive Wachstum konnte nur durch das unermüdliche Engagement des Projekts für den Nutzen der Nutzer erreicht werden.Catherine LiEvents & Sponsorshipscatherine.li@phemex.comVerwandte Linkswww.phemex.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1863640/PR_ENG.jpgOriginal-Content von: Phemex, übermittelt durch news aktuell