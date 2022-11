Krypt und Novigo schließen sich zusammen, um ihr branchenführendes Know-how in den Bereichen globaler Handel und digitale Lieferketten in einer gemeinsamen Organisation, ArchLynk, zu vereinen

Boston (ots/PRNewswire) -NOVIGO und Krypt, Unternehmen mit globaler Expertise in den Bereichen SAP Transportation Management und Global Trade, fusionieren zu einem globalen Kraftpaket namens ArchLynk, das Kunden End-to-End-Lösungen für die digitale Lieferkette von SAP liefern wird.BV Investment Partners, ein in Boston ansässiges Private-Equity-Unternehmen, ist der finanzielle Sponsor, der die Fusion unterstützt. Durch die Zusammenführung des beispiellosen Fachwissens von Krypt und Novigo revolutioniert ArchLynk die Beratungsbranche für globalen Handel und Lieferketten, indem es Kunden die weltweit führenden Experten und die effizienzsteigernde KI/ML-Technologie unter einem Dach zur Verfügung stellt. Kunden können nun nahtlos auf das Know-how dieser Funktionen zugreifen.„Diese Fusion ist der nächste Schritt auf unserem Weg, Partner der Wahl für unsere Kunden zu sein, wenn es um ihre Herausforderungen der gesamten Lieferkette geht. Novigo war schon immer einer unserer angesehensten Partner, und jetzt, da wir uns zusammengeschlossen haben, erwarten wir, unseren Kunden einen exponentiell höheren Mehrwert bieten zu können. BV war ein großartiger Katalysator, um die Vision von ArchLynk in die Realität umzusetzen. Wir freuen uns alle sehr auf die Zukunft, die dadurch ermöglicht wird", sagt Jigish Shah, CEO von Krypt, der die Rolle des Präsidenten übernehmen und die Integration von ArchLynk leiten wird.„Diese Fusion bietet ein hervorragendes Wachstumspotenzial zum Vorteil unserer Kunden. Die Kombination der herausragenden Fähigkeiten und globalen Organisationen von Novigo und Krypt, unterstützt durch die hervorragende Wachstumsunterstützung von BV, hebt uns auf ein völlig neues Niveau im Servicepartner-Ökosystem von SAP", erklärt Joerg Rohde, CEO von Novigo, der Chief Strategy Officer von ArchLynk sein wird.„Drängende Lieferkettenprobleme unserer Kunden mit innovativen Lösungen für die digitale Lieferkette anzugehen, war noch nie so wichtig wie heute. Wir freuen uns sehr darauf, unsere globalen Kunden hier auf der kombinierten ArchLynk-Plattform mit erheblich erweiterten End-to-End-Services und einem branchenführenden Lösungsportfolio auf dem erstklassigen Expertenniveau zu unterstützen, das die Kunden von uns gewohnt sind. Wir freuen uns auf die spannende Reise, die uns als Team bevorsteht", fügt Joerg Rohde hinzu.ArchLynk wird von dem erfahrenen Technologieunternehmer und Geschäftsführer Sekhar Puli geführt, Mitbegründer von REAN Cloud, einem ehemaligen BV-Portfolio-Unternehmen, das an Hitachi Vantara verkauft wurde. Herr Puli wird als Global CEO die Zukunftsvision des Unternehmens leiten, unterstützt von den leitenden Managementteams von Krypt und Novigo, die weiterhin ihre jeweiligen Verantwortungsbereiche leiten werden.„Jede Umwälzung wird von Innovationen angeführt, und die Lieferkette ist keine Ausnahme. Diese Fusion bietet unseren Kunden die besten Lösungen für die digitale Lieferkette unter einem Dach. Krypt und Novigo teilen viele Gemeinsamkeiten, einschließlich ihrer hervorragenden Leistungen und ihrer Vorliebe für Innovation in ihren jeweiligen Bereichen. Wir freuen uns darauf, diese vereinten Teams zu leiten, weiter zu wachsen, innovativ zu sein und die Anforderungen der sich entwickelnden globalen Handels- und Lieferkettenbranche zu erfüllen", sagt Sekhar Puli, Global CEO von ArchLynk.Eric Ahlgren, Managing Director von BV Investment Partners, kommentierte: „Der Einsatz von Technologie im globalen Transport und in der Lieferkette verbessert den Umsatz und die Rentabilität, und wir möchten an der Spitze dieser wachsenden Geschäftschance stehen. Die Kombination dieser beiden starken Unternehmen in Gründerbesitz schafft eine starke Wachstumsplattform, und wir freuen uns darauf, mit Sekhar und seinen Teams zusammenzuarbeiten, um das volle Potenzial ihrer transformativen Technologie auszuschöpfen."Informationen zu Krypt Krypt ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Unternehmensberatung für SAP Global Trade und Supply Chain. Mit Hauptsitz in San Jose und Teams in Nordamerika, Europa und Indien hat Krypt in den letzten zehn Jahren viele komplexe Lösungen geliefert, die SAP-Produkte für seine Fortune-1000-Kunden nutzen. Besuchen Sie www.kryptinc.comInformationen zu Novigo Novigo ist ein weltweit führendes Unternehmen und SAP Gold Partner im Bereich Beratungsdienste für Supply-Chain-Ausführung für die Digital-Supply-Chain-Plattformen von SAP (TM, EWM, YL, GTT, EM, LBN). Über seine zehn globalen Niederlassungen in Nordamerika, EMEA, Indien und Australien hat Novigo unter allen SAP-Service-Partnern die meisten Implementierungsprojekte für SAP Supply Chain Execution/TM erfolgreich durchgeführt. Besuchen Sie www.novigo.comÜber BV Investment Partners BV Investment Partners ist eines der ältesten und erfahrensten sektororientierten Private-Equity-Unternehmen in Nordamerika. Seit seiner Gründung im Jahr 1983 hat das Unternehmen etwa 4,6 Milliarden US-Dollar investiert und konzentriert sich aktiv auf Investitionen in den Branchen technologiegestützte Geschäftsdienstleistungen, Software und IT-Dienstleistungen. Besuchen Sie www.bvlp.comKontakt:Chris TofalliTofalli Public Relations, LLC914-834-4334