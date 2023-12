Krung Thai Bank Public Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Krung Thai Bank Pcl wird anhand der technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage liegt bei 11,06 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 11,91 USD um +7,69 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 11,91 USD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Krung Thai Bank Pcl-Aktie beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 50 neutral. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Analyse der RSIs.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde die Aktie von Krung Thai Bank Pcl auf die Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Somit wird der langfristigen Stimmungsbild der Aktie die Note "Neutral" vergeben.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet die Krung Thai Bank Pcl eine Rendite von 3,7 % aus, was 134,96 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 138,66 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag der Dividende im Vergleich zur Branche Handelsbanken.