Magnum Mining and Exploration Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wie Anleger berichten. Die Diskussion war an fünf Tagen von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders negativ äußerten sich Anleger in Bezug auf das Unternehmen Magnum Mining & Exploration. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Schlecht".

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Magnum Mining & Exploration zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Magnum Mining & Exploration mit einem Kurs von 0.024 AUD inzwischen +20 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -20 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann der Relative Strength-Index, der RSI, herangezogen werden. Für die Magnum Mining & Exploration ergibt sich ein RSI von 27,27, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,14, wodurch für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut".