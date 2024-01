Krung Thai Bank Public Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Krung Thai Bank Pcl Aktie wird derzeit an der 200-Tage-Linie (GD200) bei 11,06 USD gehandelt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 11,91 USD, was einem Abstand von +7,69 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 11,91 USD, was einer Differenz von 0 Prozent entspricht, und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen ist daher "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal. Der RSI7 beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, ebenso wie der RSI25, der ebenfalls bei 50 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, basierend auf den Auswertungen der vergangenen beiden Wochen. Negative Themen dominieren die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende von 3,7 % liegt die Krung Thai Bank Pcl im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (138,65 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, aufgrund einer Differenz von 134,95 Prozentpunkten.