Kronos Worldwide-Anleger wird’s freuen!

Die Aktie von Kronos Worldwide wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 35,5 und damit 62 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der bei 94,52 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Kronos Worldwide derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Chemikalien. Der Unterschied beträgt 8319,29 Prozentpunkte (9,22 % gegenüber 8328,52 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf dem Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Kronos Worldwide weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt bei 49,24 Punkten und auf 25-Tage-Basis bei 36,15 Punkten. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7- und 25-Tage-RSI.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Aktie derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,56 USD, während der Kurs der Aktie bei 9,79 USD liegt, was einer Abweichung von +14,37 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von +15,86 Prozent, was wiederum als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut" in der technischen Analyse.

Insgesamt kann die Aktie von Kronos Worldwide aufgrund der fundamentalen und technischen Analysen als unterbewertet und positiv eingestuft werden.